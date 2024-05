Graduatorie GPS 2024 26 | docenti di ruolo - cosa cambia per le supplenze Lodevole servizio e servizio civile universale LE RISPOSTE AI QUESITI

(Di lunedì 20 maggio 2024) A partire dalle 12.00 di oggi, 20 maggio, finalmente iprecari di tutti i gradi di scuola potranno produrre le domande di inserimento o aggiornamento della propria posizione nelleprovinciali per(GPS) in vigore per il biennio/25 e 2025/26. La finestra per presentare le domande scadrà alle 23.59 del 10 giugno; le istanze vanno presentate esclusivamente attraverso Istanze online. L'articolo .

GPS docenti 2024 /2026: pubblicata l'Ordinanza n. 88 del 16 maggio 2023 che dà il via alla procedura di aggiornamento e nuovi inserimenti nelle liste per le supplenze nel biennio di vigenza. La domanda può essere prodotta esclusivamente in modalità ...

Flc Cgil a fianco dei docenti di sostegno. Annullato il sit-in previsto per domani in via Fattori. - Flc Cgil a fianco dei docenti di sostegno. Annullato il sit-in previsto per domani in via Fattori. - Palermo 20 maggio 2024 – La Flc Cgil aveva organizzato un sit-in al fianco dei docenti specializzati di sostegno agli alunni con disabilità per domani alle ore 14 in via […] ...

Decreto Coesione: presentati dalla FLC CGIL gli emendamenti - Decreto Coesione: presentati dalla FLC CGIL gli emendamenti - Contratti del personale ausiliario fino al 30 giugno e inserimento graduatoria e mantenimento del posto per i docenti che hanno svolto le prove suppletive post Covid.

Annullato sit-in docenti di sostegno, verrà consegnato documento con richieste - Annullato sit-in docenti di sostegno, verrà consegnato documento con richieste - I segretari Flc Cgil consegneranno al direttore un documento, con l’intento di farlo arrivare per suo tramite al ministro Valditara e spiegheranno le ragioni dei lavoratori, che chiedono di essere asc ...