Graduatorie ATA seconda fascia - su Istanze online disponibile la domanda per la provincia di BAT

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024 /25 e 2025/26: la terza bozza dell'Ordinanza, presentata ai sindacati nel corso di una informativa lo scorso 7 maggio , è stata al c entro di un incontro politico tra Ministero e sindacati. La bozza ...

Scatta il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS ( 2024 -2026). Dopo l’incontro politico che si è tenuto al Ministero, manca davvero poco per il via libera definitivo alle operazioni. Ecco le RISPOSTE ...

Seconda categoria - seconda categoria - Il Prato Nord può continuare a sognare, mentre la Virtus Comeana chiude qui una stagione comunque positiva e dopo il meritato riposo potrà pensare alla prossima. E’ la sintesi dei playoff di seconda C ...

Basilicata, 300 nuove imprese agricole ammesse alla seconda fase del bando “Primo Insediamento giovani in agricoltura” - Basilicata, 300 nuove imprese agricole ammesse alla seconda fase del bando “Primo Insediamento giovani in agricoltura” - Sono in tutto 300 le nuove imprese agricole ammesse a partecipare alla seconda fase del bando ‘Primo Insediamento giovani in agricoltura’, nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale Basilicata ...

Graduatorie ATA seconda fascia, domanda per provincia BAT dal 20 al 31 maggio. Nota USP Bari - graduatorie ATA seconda fascia, domanda per provincia BAT dal 20 al 31 maggio. Nota USP Bari - L'Ufficio scolastico di Bari con nota del 17 maggio comunica che dal 20 al 31 maggio gli aspiranti ATA inseriti in seconda fascia possono presentare domanda per optare per la nuova provincia BAT, Barl ...