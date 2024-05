Google Waze introduce Dashie per guidare il tuo tragitto quotidiano

Waze si rivolge agli YouTuber per un'icona speciale per l'auto e una voce di navigazione - waze si rivolge agli YouTuber per un'icona speciale per l'auto e una voce di navigazione - 6 fotoFoto: Bogdan Popa/Evoluzione automaticawaze ha unito le forze con YouTuber Dashie per un nuovo aggiornamento che offre agli utenti funzionalità ...

Waze Turns to YouTuber for Special Car Icon, Navigation Voice - waze Turns to YouTuber for Special Car Icon, Navigation Voice - The google-owned company has released a new pack of goodies for waze users, this time thanks to a collaboration with YouTuber Dashie ...

2 trucchi su Google Maps che devi assolutamente conoscere - 2 trucchi su google Maps che devi assolutamente conoscere - google Maps è stata la salvezza per tante persone. Con questi due trucchi diventerà ancora più indispensabile.