Gli scenari L’obiettivo è risalire subito Ma la cadetteria è incognita vera

(Di lunedì 20 maggio 2024) E adesso? Dal ‘bar Luana’ al ‘Cristallo’, fino al più blasonato ‘Bar delle Vergini’ o al ‘Salotto Regina’, dove oggi un affranto Remo Morini andrà, suo malgrado, a rendere conto agli amici di sempre dl rovescio di ieri, è questa la domanda che si rincorre a Sassuolo. E che la Sassuolo neroverde rincorre. "Adesso si ricomincia", la risposta, ma dal piano di sotto e, ammettiamolo, nulla sarà più come prima. Perché l’ultima retrocessione della storia neroverde – 2002/03, la sanò un ripescaggio – è roba di oltre 20 anni fa e da allora il Sassuolo ha sempre guardato in alto, mai in basso. Adesso, invece, si guarda giù, in cerca di soluzioni: quale B per i neroverdi? I si dice, che si sono sprecati ieri a ridosso del Mapei Stadium, vogliono la proprietà abbia già dato ampio mandato alla dirigenza di allestire una squadra "in grado di", ...