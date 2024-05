Giro d’Italia 2024 - il percorso della terza settimana | Brocon e Monte Grappa incutono timore

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo un weekend da fuoco e fiamme, oggi secondo e ultimo giorno di riposo per il. Da domani si tornerà a fare sul serio, per vivere le ultime sei giornate che definiranno la classifica. Tadej Pogacar ha un vantaggio enorme sul secondo, ma dietro di lui sarà battaglia vera per il podio. E lo spazio per fare la differenza c’è tutto: tre arrivi in salita più o meno impegnativi, la tappa dele le due volate a Padova e Roma. Martedì 21, sedicesima tappa: Livigno-Pana/Santa Cristina di Val Gardena (206 km) Saranno 206 i chilometri da percorrere da Livigno a Santa Cristina Val Gardena, con ben 4350 metri di dislivello. Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito ...

Pedalata per Alfonsina Strada, in attesa dell'intitolazione di una via - L'Aquila. L'associazione FIAB L'Aquila Più Bici in Città propone il giorno mercoledì 22 maggio 2024 ore 14:30 una pedalata in memoria dell'impresa di Alfonsina Strada al Giro d'Italia 1924, che fece tappa all'Aquila, con partenza da Foggia, proprio il 22 maggio. L'evento è aperto a tutti previa registrazione sul sito dell'associazione e ha l'intento di far ...