(Di lunedì 20 maggio 2024) In undiche ospiteràavvenimenti ciclistici in Toscana, dalla partenza del Tour de France da Firenze alla Settimana Tricolore, si inserisce anche il terzoa tappe per la categoria juniores in programma dal 21 al 23organizzato dalla società Una Bici X Tutti. La prima tappa con partenza ed arrivo venerdì 21a Pontedera, cui farà seguito al sabato la Casciana Terme-Chianni, e quindi domenica 23la conclusione da La Rosa a Terricciola sulle strade. Al via saranno presenti 30 squadre (due anche straniere) di 5 atleti per complessivi 150 corridori.

La Valdera sempre più protagonista nel mondo del ciclismo con una serie di eventi che accompagneranno tutta la stagione. E in un mese di giugno che ospiterà grandi avvenimenti ciclistici in Toscana a tutti i livelli, dalla partenza del Tour de ...

Giro della Valdera in un mese di giugno di grandi eventi - giro della valdera in un mese di giugno di grandi eventi - Il terzo giro della valdera per juniores si svolgerà dal 21 al 23 giugno, con tappe da Pontedera a Terricciola. Parteciperanno 30 squadre con 150 corridori. In un mese di giugno che ospiterà grandi ...

Ciclismo. Tanti giovanissimi al Gp città di Pontedera - Ciclismo. Tanti giovanissimi al Gp città di Pontedera - La società ciclistica Una Bici X Tutti si prepara per il Terzo giro della valdera e il Gran Premio Città di Pontedera, coinvolgendo giovani ciclisti dai 7 ai 12 anni.

Giro d’Italia, oggi settima tappa: orario, dove vederla in tv - giro d’Italia, oggi settima tappa: orario, dove vederla in tv - (Adnkronos) – Il giro d’Italia 2024 affronta oggi la settimana tappa e arriva il momento della prima cronometro. La corsa rosa prevede oggi, 10 maggio, i 40,6 km da Foligno a Perugia, in diretta tv e ...