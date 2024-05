Ginestra - è qui la festa Folgor eliminata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Brillante affermazione dellaFiorentina che vince 2-0 contro il Calenzano nella finale dei play off del girone C. La gara, sul neutro di Signa, ha visto un netto predominio dellain gol al 20’ con una splendida punizione dal limite calciata da Cristian Mazzuoli che ha superato l’estremo difensore del Calenzano. Il raddoppio arriva al 72’ per merito del centravanti Vargas che conclude in rete una bella azione di rimessa avviata da Esposito. Il Calenzano si sveglia troppo tardi e si rende pericoloso solo nel finale colpendo una traversa, ma la squadra allenata da Batistoni non era nella giornata migliore e vede così svanire i sogni di gloria al termine di una stagione disputata ad alti livelli. Lacon questa affermazione accede agli spareggi regionali che vedono coinvolte le vincenti dei play off dei sei gironi ...