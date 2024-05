Giacobazzi, lo spettacolo cambia data. Rimborsi possibili fino al 7 giugno - giacobazzi, lo spettacolo cambia data. Rimborsi possibili fino al 7 giugno - I biglietti emessi per lo spettacolo di mercoledì restano validi anche per la nuova data del 16 gennaio 2025. Eventuali rimborsi possono essere richiesti entro e non oltre venerdì 7 giugno 2024 negli ...

Lo spettacolo di Pucci a Cervia raddoppia con un’altra data - Lo spettacolo di Pucci a Cervia raddoppia con un’altra data - A grandissima richiesta lo spettacolo di Andrea Pucci “C’è sempre qualcosa che non va” a Cervia raddoppia: alla data del 19 luglio (posti ancora disponibili) si aggiunge anche quella del 20 luglio. L’ ...

Enrico IV - Enrico IV - è considerato il capolavoro teatrale di Pirandello insieme a Sei personaggi in cerca d'autore, è uno studio sul significato della pazzia e sul tema caro all'autore del rapporto, complesso e alla fine ...