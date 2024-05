Georgia | domani delegazione parlamentare italiana a Tbilisi

GEORGIA, DOMANI DELEGAZIONE PARLAMENTARE A TBILISI - georgia, DOMANI delegazione PARLAMENTARE A TBILISI - Roma, 20 mag - Parte domattina presto dall'Italia una delegazione di deputati italiani verso la georgia che da qualche giorno è al centro dell’attenzione internazionale a causa della controversa ...

Disabilità intellettive, il team azzurro di rugby tag vola a Parigi allo Special Olympics International - Disabilità intellettive, il team azzurro di rugby tag vola a Parigi allo Special Olympics International - Rugbisti provenienti da tutta Italia giocheranno sul prato del prestigioso campo di allenamento del Racing 92, a Plessis-Robinson ...

Hallissey: ripartire da progetto Spinelli per Europa dei cittadini - Hallissey: ripartire da progetto Spinelli per Europa dei cittadini - I Radicali Italiani sono scesi in piazza oggi a Roma con la comunità georgiana per chiedere l'accoglienza della georgia come paese membro dell'Unione Europea. “Siamo molto preoccupati" - dichiara Matt ...