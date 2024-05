Galeone su Allegri | Sapevo delle incomprensioni con Giuntoli - vuole restare in Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ex allenatore Giovanniè tornato a parlare del suo allievo Massimilianodopo il suo esonero dalla Juventus per le polemiche post vittoria della Coppa. In particolare, l’ex tecnico di Pescara e Udinese si è soffermato sul rapporto con il ds: “già da inizio annotra lui e: per questo gli avevo consigliato di spingere per l’arrivo di Massara, che sarebbe stato più adatto al progetto e a lui“.ha poi concluso sul futuro: “Mi piacerebbe vedereall’estero, ma luirimanere inanche l’anno prossimo“. SportFace.