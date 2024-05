Futuro Gasperini - ha fissato un altro incontro | la posizione del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilspinge forte su Gian Piero. Svelati gli ultimi dettagli sulladell’allenatore italiano. La stagione delè stata deludente, basti ripensare all’attuale decimo posto in classifica. Gli obiettivi prefissati dalla società non sono stati raggiunti, ancor più dopo i tre allenatori diversi. Il tutto è partito con l’ingaggio, forse sciagurato, di Rudi Garcia. Quest’ultimo, ha subito avvertito un rapporto difficile con l’intera piazza azzurra, ed in modo particolare con la squadra. Non a caso, la sfida contro l’Empoli gli costò l’esonero. L’arrivo di Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati, con la media punti che è continuata a calare. Infine, la terza scelta del presidente è ricaduta su Francesco Calzona, il quale dirà addio al terminata dell’annata. Proprio da qui nasce la ...