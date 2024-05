Funerali Franco Di Mare - la figlia Stella in lacrime VIDEO

Si sono svolti lunedì 20 maggio a Roma i funerali di Franco Di Mare scomparso lo scorso 17 maggio. Tantissime […] Continua a leggere L’ultimo saluto a Franco Di Mare , la vedova : “Sei stato un compagno come se ne leggono nei libri” su Perizona.it

«Questa chiesa non è abbastanza capiente da raccogliere tutto l’amore che si manifesta oggi per il nostro fratello, Franco Di Mare». Queste le parole di don Walter Insero, rettore della Basilica Santa Maria in Montesanto, nel corso dell’omelia ...