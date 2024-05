Fiera delle contraddizioni in Francia | Camara copre il logo anti-omofobia della Ligue 1

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag – Scoppiano le polemiche inin occasionegiornata dedicata dalla1, il massimo livello professionistico del calcio francese, alla lotta contro l’. Nella giornata di ieri, durante l’incontro disputatosi allo Stadio Louis II tra Monaco e Nantes, il centrocampistacompagine del Principato enazionale del Mali Mohamedha deciso di scendere in campondo con un cerotto adesivo ilche, per l’occasione, hanno esposto sulle maglie tutti i giocatori per l’ultima giornata del campionato transalpino. Sempre in occasionestessa partita, il calciatore egiziano del Nantes Mostafa Mohamed ha addirittura scelto ...

