Ferrara Basket - suicidio in gara 1 Fidenza sorpassa coi suoi regali

(Di lunedì 20 maggio 2024) foppiani F.812018 77: Galli 5, Miaschi, Cortese 2, Restelli 23, Di Cola, Ramponi 3, Usai, Valdo 28, Bellini 8, Ranieri, Doumbia, Markovic 12. All. Bizzozi.: Bellini ne, Romondia 2, Cattani ne, Drigo 10, Kuvekalovic 12, Sankaré 5, Porfilio 4, Yarbanga 3, Guerra 3, Cecchetti 8, Ballabio 15, Marchini 15. All. Benedetto. Parziali: 26-24; 38-41; 59-57. Psicodramma: avanti di sei a 2’ dalla fine, gli uomini di Benedetto buttano alle ortiche-1 con tre palle perse consecutive e consegnano il primo atto della semifinale a, trascinata dai canestri di Valdo. Enormi rimpianti per, che proprio come nelladell’andata di stagione ...

Under 17 Dragons, partono oggi le finali nazionali per lo scudetto di basket - Under 17 Dragons, partono oggi le finali nazionali per lo scudetto di basket - La giovane squadra pratese se la vedrà con le migliori 16 formazioni della categoria a livello italiano ad Agropoli. Domenica prossima le sfide per il podio ...

Basket Serie A2, Nardò batte Cento e respira - basket Serie A2, Nardò batte Cento e respira - Il Toro torna a vincere e si piazza al secondo posto nel girone salvezza, approfittando del concomitante passo falso di Chiusi ...

Scandiano: l'esordio è ottimo