(Di lunedì 20 maggio 2024) Lodidisie la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa , lesioni e percosse in concorso in relazione al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino , malmenato sotto ...

“Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso . Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2?. A rivelarlo è Fabrizio Corona , ...

Fedez, lo stato di salute si sarebbe aggravato - fedez, lo stato di salute si sarebbe aggravato - Lo stato di salute di fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan ...

Fedez ricoverato in ospedale per gravi problemi allo stomaco - fedez ricoverato in ospedale per gravi problemi allo stomaco - fedez in ospedale per problemi gravi allo stomaco: salta la partecipazione nel programma di Cattelan. L'annuncio di Dillinger News sulle condizioni del rapper.

Da vicino nessuno è normale: Alessandro Cattelan debutta in prima serata su Rai 2 (senza Fedez, ricoverato in ospedale) - Da vicino nessuno è normale: Alessandro Cattelan debutta in prima serata su Rai 2 (senza fedez, ricoverato in ospedale) - Oggi lunedì 20 maggio 2024 inizia il nuovo show del conduttore: ospiti Federica Pellegrini, The Kolors e altri (ma non il rapper, in ospedale), le anticipazioni ...