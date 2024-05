Fedez d’urgenza al pronto soccorso | l’indiscrezione choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 20 maggio 2024) Personaggi tv. Secondo le ultime indiscrezioni, il rappernon sarebbe stato presente alla prima puntata della trasmissione di Alessandro Cattelan “Da vicino nessuno è normale” su Rai2. La sua partecipazione era prevista per ieri, lunedì 20 maggio. La sua assenza è stata giustificata per «motivi di salute». Cosa sappiamo:(…) Leggi anche:, le scottanti rivelazioni dell’ex amica: “Non sta bene” Leggi anche: Niente intervista, anzi sì.sarà ospite da Cattelan, l’intervento della Rai, un nuovo rumor fa salire la preoccupazionenon ha partecipato alla puntata di debutto del programma di Alessandro Cattelan: la sua ospitata con intervista era prevista per ieri, lunedì 20 maggio, ma non si sarebbe realizzata per complicazioni di salute. ...