FdI sale ancora - crollo M5S | europe - il sondaggio di Mentana è una sentenza

(Di lunedì 20 maggio 2024) Come ogni lunedì, nell'edizione della sera del TgLa7, Enricoha presentato il nuovorealizzato da Swg. I dati di questa settimana evidenziano come Fratelli d'Italia rimanga saldamente il primo partito d'Italia. Il movimento di Giorgia Meloni viene sondato in rialzo dello 0.2, attestandosi al 27%. Alle spalle del Presidente del Consiglio si posiziona il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein sembrano in buona salute e salgonoal 21%, ai danni del Movimento 5 Stelle. Proprio i grillini sono quelli che escono peggio da questa rilevazione: Conte e compagni sono in ribasso dello 0.5, chiudendo al 15.7%. Nel centrodestra continua il botta e risposta fra Lega e Forza Italia per la seconda posizione nella coalizione. Questa settimana gli azzurri chiudono in avanti grazie a un +0.1 e ad una flessione della Lega ...