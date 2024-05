FANTACALCIO – Bologna-Juventus - gol di Urbanski o di Castro? La decisione della Lega Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Spettacolo. Nei primi minuti del match contro la, valevole per la trentasettesima giornata del campionato diA 2023/2024, i ragazzi di Thiago Motta trovano il gol dell’1-0 e anche quello del 2-0. E proprio qui, per gli amici del, ci sarà da discutere: il colpo di testa arriva die la palla poi finisce sulla testa di. Per il momento, laA, ha assegnato la rete ache ha preso per secondo il pallone. In caso di cambio di marcatore vi terremo aggiornati. SportFace.