Esclusiva TTN - Caravello | Ecco chi consiglio per il dopo Osimhen

(Di lunedì 20 maggio 2024) Danilo, procuratore sportivo, ha rilasciato un’intervista a TerzoTempoNapoli. Di seguito le sue dichiarazioni: Un nome per il post Calzona al Napoli? “Credo che i nomi di Conte, Gasperini, Italiano e Pioli siano stati già ampiamente spesi e detti su tutti i siti e gli organi di stampa, per cui quando se ne parla così tanto, penso che un fondo di verità ci sia sempre.Rimane da capire chi sarà scelto o sceglierà il Napoli, per far ripartire un nuovo progetto vincente, da programmare nel tempo. Chi potrebbe essere la regina del mercato estivo in Serie A ? Credo che l’Inter con la prossima definizione dei rinnovi di Barella, Di Marco, Lautaro e Mister Inzaghi e con la confermata acquisizione di Zielinski e Taremi a parametro zero e, l’acquisto probabile, del portiere Brenno, sia già partita una spanna avanti a tutti, per cui per le altre ci sarà da ...