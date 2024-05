Errore insensato dell’ospedale – dottori hanno operato nel punto sbagliato

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nonostante il ginocchio malato del paziente fosse stato marcato come da routine prima di un’operazione, i medici sono riusciti in qualche modo a operare il ginocchio. È successo in Svezia e l’incidente è stato segnalato all’IVO (L’Ispettorato per l’assistenza sanitaria e sociale svedese), secondo la legge Maria. Lex Maria è una segnalazione obbligatoria della legge svedese sulla sicurezza dei pazienti. La legge richiede che unre sanitario riferisca all’Ispettorato sanitario e sociale gli eventi che potrebbero aver causato o aver causato gravi lesioni al paziente. Molte cose sono andate storte durante un’operazione al ginocchio. Sebbene la gamba da operare fosse contrassegnata,inveceil ginocchio sano, scrive la Regione Västerbotten (a nord della Svezia) in un comunicato ...

New York, 26 aprile 2024 – Frank Tyson come George Floyd. Un afroamericano di 53 anni, è morto sotto la custodia della polizia a Canton, in Ohio, dopo che un agente lo ha bloccato a terra con il ginocchio sul collo e poco dopo aver gridato “Non ...

Verissimo, Marisol preoccupa per la finale di Amici: “Il ginocchio non va bene” - Verissimo, Marisol preoccupa per la finale di Amici: “Il ginocchio non va bene” - Marisol sta ancora male con il ginocchio E' stato un percorso bellissimo quello dell'allieva di Alessandra Celentano ma da dicembre circa un infortunio al ...

Maltempo, il Nord Italia in ginocchio. Allarme in Veneto. Trovato il corpo di un uomo disperso - Maltempo, il Nord Italia in ginocchio. Allarme in Veneto. Trovato il corpo di un uomo disperso - Ancora critica la situazione in alcune regioni del Nord Italia interessate da abbondanti piogge. In Veneto sono catuti 230-240 millimetri di pioggia per mq in poche ore. A Marghera si è verificato uno ...