Errani e Paolini regine di Roma 

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - Il titolo azzurro a cui questa edizione puntava non arriva come ci si aspettava alla vigilia, da Sinner, che ha rinunciato a Roma causa anca. Ma a sorpresa, dal doppio formato da Sara, 37 anni e Jasmine, 28, le due underdog del torneo, neanche teste di serie in questo tabellone. Hanno vinto 6/3 - 4/6 - 10/8 al super tiebreak finale sulle più quotate (testa di serie numero 3 del tabellone) Coco Gauff ed Erin Routliffe, al loro primo doppio insieme, con una rimonta da brividi, quando erano sotto prima 4 a 1 e poi 8 a 6 nel super tie break. Nonostante il servizio di Gauff viaggiasse a 190 chilometri all'ora e quello dia 120. È finita con un grande abbraccio tra le due piccole grandi azzurre, con il pubblico del Centrale impazzito, con(che già aveva vinto il titolo con Roberta Vinci 12 ...

Alexander Zverev vince gli internazionali di Roma superando il cileno Nicolas Jarry in due set, 6-4 7-5, e centra il sesto titolo Masters 1000 in carriera, il secondo a Roma dove aveva trionfato nel 2017. Zverev raggiunge così Daniil Medvedev nel ...

Se Roma cercava una consolazione azzurra per il forfait di Jannik Sinner, ne ha trovata una al profumo di storia con Sara Errani e Jasmine Paolini. Il trionfo nel torneo di doppio femminile degli Internazionali è dolcissimo al Foro Italico, e ...

