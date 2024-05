Endless Love | perché Tarik uccide Karen e Taren si costituisce

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le anticipazioni disegnalano cheresta coinvolto in un omicidio. Il fratello di Kemal si caccia seriamente nei guai e ciò accade per via dei subdoli piani messi in atto da Emir. Facendo il punto della situazione, quest’ultimo vuole evitare che Kemal e Nihan si avvicinano alla verità che riguarda l’omicidio che Ozan avrebbe commesso anni prima. La coppia ha già scoperto che la fossa in cui è stata sepolta Linda è vuota. I due hanno deciso di vederci chiaro sulla vicenda, soprattuttoNihan è stata costretta a sposare Emir proprio dopo questo presunto omicidio che avrebbe commesso il fratello.anticipazioni:e Tufan trovano, il piano di Emir Leggi anche:...