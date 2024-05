Endless Love anticipazioni del 21 Maggio | Ozan vuole suicidarsi - Emir compie un gesto sconvolgente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 21su Canale 5. Grazie alledella trama della puntata diin onda martedì 21su Canale 5 alle 14:10 circa sappiamo che Zeynep lasciache tenta di togliersi la vita. La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 20: Zeynep è messa alle strette sia dalla famiglia di Nihan, che da, che mal sopportano la sua presenza all'interno della loro casa. Asu, …

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 20 maggio 2024 .

Endless Love anticipazioni: Zeynep finge di essere incinta! - endless Love anticipazioni: Zeynep finge di essere incinta! - Un nuovo inganno di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) sarà al centro della scena nelle nuove puntate italiane di endless Love: pur continuando a ...

Ascolti domenica pomeriggio: Mara Venier un po’ in affatto a fine stagione - Ascolti domenica pomeriggio: Mara Venier un po’ in affatto a fine stagione - Com'è andata in ascolti la domenica pomeriggio di ieri, che ha visto su Rai1 come da tradizione la messa in onda di Domenica In e Da noi a ruota libera, e ...

Cattelan, stasera in tv parte il nuovo programma: dal forfait di Fedez «per motivi di salute» agli ospiti, cosa c'è da sapere - Cattelan, stasera in tv parte il nuovo programma: dal forfait di Fedez «per motivi di salute» agli ospiti, cosa c'è da sapere - Inizia stasera in tv il nuovo programma di Cattelan su Rai 2 Da vicino nessuno è normale. Tre appuntamenti, il 20 e il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20 per il people show ...