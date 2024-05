Empoli - Corsi ACCUSA | Torti arbitrali GRAV - magari ho meno POTERE di altri…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le parole di Fabrizio, presidente dell’, sulla lotta salvezza in queste ultime giornate. Tutti i dettagli Fabrizio, presidente dell’, ha parlato a Radio Sportiva del pareggio per 1-1 contro l’Udinese. PAROLE – «Non abbiamo tempo di piangerci addosso, ma di vedere la partita con la Roma come un’opportunità, vivendo la settimana alla ricerca di risorse fisiche e