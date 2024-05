Empoli - Corsi a Radio Sportiva | A Udine episodi gravi Magari con la Roma si riequilibra tutto

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Non abbiamo tempo di piangerci addosso, ma di vedere la partita con lacome un’opportunità, vivendo la settimana alla ricerca di risorse fisiche e mentali.se? Il mio giudizio sugliconta il giusto, non siamo nelle condizioni di alzare la voce e portare risultati come fanno altri, in questo momento non abbiamo tempo e non è neanche giusto”. Lo ha detto il presidente dell’, Fabrizio, a, puntando il dito contro l’arbitraggio dida parte di Marco Guida: “Sia il gol annullato che il rigore a tempo scaduto sono, ma lo sappiamo da inizio campionato che ci sarebbero potute capitare cose così. Rispetto ad altri presidentiho meno forza ...

Those About to Die: Anthony Hopkins nelle prime foto della serie tv sull'epoca dei gladiatori - Those About to Die: Anthony Hopkins nelle prime foto della serie tv sull'epoca dei gladiatori - Il drama storico di 10 episodi sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 19 luglio.

Due leghisti aggrediti mentre facevano volantinaggio. Salvini e Meloni: “Inaccettabile” - Due leghisti aggrediti mentre facevano volantinaggio. Salvini e Meloni: “Inaccettabile” - Aggressione a bastonate per due attivisti della Lega di Rivoli: le vittime sono fratello e nipote della candidata Tatiana Kazachkova ...

Omicidio Armando Tortolani a Villa Latina, arrestato Luca Agostino: avrebbe ucciso l'imprenditore a coltellate - Omicidio Armando Tortolani a Villa Latina, arrestato Luca Agostino: avrebbe ucciso l'imprenditore a coltellate - È stato arrestato Luca Agostino, indagato per l'omicidio del noto imprenditore a Villa Latina. Secondo gli agenti, i due hanno avuto una lite ...