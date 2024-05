Ebimotors Classic | i risultati a Spa Francorchamps

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si conclude con un decimo posto in gara 1 la prima prova stagionale didel 2024. In scena sul difficile circuito di Spa, la verde BMW 3.5 CSL del 1975 numero 23 è giunta al traguardo in decima piazza nella prova del sabato 18 maggio. La vettura, davvero bella, del colore verde Gösser, non ha portato al termine gara 2 per noie al cambio. Davide Roda, pilota dalla comprovata esperienza, si dice comunque soddisfatto per aver rotto il ghiaccio in una manifestazione così importante, difficile e partecipata, la Spa2024. Il week end è stato reso ancora più emozionante dalla pioggia caduta a tratti nelle giornate di venerdì e sabato. L’organizzazione dell’evento, non avendo provveduto a portare le gomme rain in pista, ha “movimentato l’ambiente”. I piloti hanno quindi dovuto ...