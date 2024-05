È morto il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Iliranianoin un incidente in elicottero domenica, nelle montagne nordoccidentali del Paese. Con lui, nel disastro aereo, èanche il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian. In questo momento il regime di Teheran è privo di due delle sue figure più influenti. La notizia è stata data questa mattina dalla tv di Stato iraniana. I resti dell’elicottero su cui viaggiava sono stati trovati solo molte ore dopo l’avvio delle ricerche. Fin da subito i soccorritori, mobilitati in gran numero, con l’aiuto della Mezzaluna Rossa, avevano fatto capire che non c’erano molte speranze di trovare superstiti., sessantatré anni, e il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian stavano viaggiando dal confine iraniano con l’Azerbaigian dopo aver ...