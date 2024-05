È Bridgerton mania - anche per le vacanze

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'ultima stagione dell'amatissima seriedi Netflix e Shondaland è appena arrivata, riportando sugli schermi i drammi amorosi e le intricate trame sociali che hanno appassionato il pubblico di tutto il mondo. Con la nuova stagione, i fan possono tornare a seguire Lady Whistledown mentre svela i segreti della nobiltà, suscitando emozioni e curiosità. La serie ha riacceso l'interesse per lo stile Regency, caratterizzato da eleganza, raffinatezza e dettagli opulenti. Questo periodo storico, che va dal 1811 al 1820, è noto per la sua moda distintiva, l'architettura maestosa e le sontuose abitazioni nobiliari. L'influenza diha fatto sì che molti desiderino sperimentare in prima persona il fascino di questa era. Per chi sogna di immergersi nel mondo dei, Airbnb offre una serie di soggiorni ispirati allo stile ...