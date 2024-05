Due scosse terremoto Campi flegrei avvertite a Napoli e provincia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 mag. (askanews) – Due fortidinell’area deisono statedalla popolazione non sono nella zona di Pozzuoli e Bacoli, ma anche acittà e in molti comuni della. La terra ha tremato tra le 19.50 e le 20.10. Il primo movimento tellurico, fa sapere l’Ingv, è stato di magnitudo 3.5, con epicentro nel comune di Pozzuoli () a una profondità di 3 Km. Il secondo si è verificato intorno alle 20.10 ed è stato avvertito in modo nitido anche a diversi chilometri di distanza dai. Nel caso della seconda scossa la magnitudo è stata di 4.4, sempre con epicentro neia una profondità di ...