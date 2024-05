Disordini in carcere a Benevento Mastella | Molto preoccupata - solidarietà agli agenti feriti

(Di lunedì 20 maggio 2024)in: “Esprimo la miacoinvolti e al personale che opera in condizioni di estrema difficoltà” “Sonoper iavvenuti neldi, che hanno portato al ferimento di duedella polizia penitenziaria. Esprimo la miacoinvolti e al personale che opera in condizioni di estrema difficoltà. Questi episodi evidenziano una situazione critica e insostenibile nelle carceri campane e italiane, caratterizzate da sovraffollamento, carenze di organico e di assistenza sanitaria, come ho potuto verificare di persona durante le ...

Nel carcere di Benevento esplode una violenta Rivolta da parte di alcuni detenuti. Per quattro ore, un’ala della casa circondariale in Contrada Capodimonte resta in balìa di un gruppo di detenuti (sono ospitati 450 reclusi invece dei previsti ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , domenica 19 maggio 2024. Avellino – Folla delle grandi occasioni alla cerimonia di Chiusura dell’Anno Giubilare Verginiano indetto in occasione del IX Centenario della Fondazione ...

Massimo D’Antona, dove è stato ucciso e perché La morte del consulente del lavoro 25 anni fa per mano delle Nuove Br - Massimo D’Antona, dove è stato ucciso e perché La morte del consulente del lavoro 25 anni fa per mano delle Nuove Br - 25 anni fa la morte del giuslavorista Massimo D'Antona in via Salaria a Roma: ecco chi era, perché è stato ucciso e da chi.

Benevento, il Sannio sempre più vecchio. Castelvetere «al top» nel ranking nazionale - benevento, il Sannio sempre più vecchio. Castelvetere «al top» nel ranking nazionale - Castelvetere in Val Fortore è fra i «Comuni-nonno» italiani. Lo certifica l'Istat, che ha appena pubblicato i risultati del Censimento permanente aggiornati al 31 dicembre 2022. Il centro fortorino ha ...

