Deepfake | è possibile riconoscere i contenuti falsi creati dall’AI?

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di lunedì 20 maggio 2024) Politica, satira, cyberbullismo, pornografia, revenge porn, diffamazione. Non c’è ambito che non sia toccato dai, ossia la possibilità di generare, mediante raffinate e avanzatissime tecnologie di intelligenza artificiale,, video, audio e immaginia svantaggio di personaggi celebri (e non solo). Le derive di queste pratiche sono innumerevoli, perlopiù negative, e possono provocare disagi psicologici e danni alla reputazione alle persone coinvolte. Che cosa sono nello specifico, e come si possonoe combattere? Scopriamolo insieme. Vi raccomandiamo... Quel video porno di cui Martina Dell’Ombra non è protagonista ...