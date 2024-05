Deadpool & Wolverine | due divertenti video e un poster inedito per promuovere la vendita dei biglietti

(Di lunedì 20 maggio 2024) A luglio arriverà nei cinema il filme, perla predeinegli USA, sono stati condivisi duepromo e un. Negli Stati Uniti, da oggi, è possibile acquistare in preper assistere alle proiezioni die, per l'occasione, sono stati condivisi due nuovipromozionali e un. Nel terzo capitolo della storia dell'irriverente mercenario rientrerà in scena Logan, interpretato da Hugh Jackman, dopo che il suo amico Ryan Reynolds è riuscito a convincere l'attore australiano a ...

l’annuncio che tutti i fan dell’MCU stavano aspettando: i biglietti per l’attesissimo Deadpool & Wolverine sono ufficialmente in vendita , e i fan possono assicurarsi il loro posto migliore per poter vedere uno dei progetti meglio riusciti del ...

Ryan Reynolds ha commentato le ipotesi diffuse online che in Deadpool & Wolverine sarà presente Taylor Swift con la parte di Dazzler. Deadpool & Wolverine arriverà nei cinema di tutto il mondo a luglio e Ryan Reynolds ha commentato le ...

