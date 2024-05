Dalla serie Notizie dell’ASviS - il diritto alla salute sessuale e riproduttiva tra successi e violazioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si riporta di seguito dal sito ASviS il testo integrale di Antonella Zisa lunedì 13 maggio 2024. Negli ultimi decenni sono diminuite la mortalità materna, le gravidanze adolescenziali e le infezioni da Hiv. Ma ovunque l’assistenza sanitaria è ostacolata da povertà, età, etnia, orientamentoe disabilità. Il punto di Unfpa. Nel 1994 al Cairo si svolse la Conferenza per la popolazione e lo sviluppo (Icpd) in cui 179 Paesi adottarono un coraggioso programma d’azione che metteva i diritti sessuali e riproduttivi al centro dello sviluppo individuale e collettivo. Da allora sono stati raggiunti molti risultati, l’accesso ai relativi servizi sanitari da parte di donne e ragazze è migliorato, sostenendo il lorodi compiere scelte informate e in piena autonomia. Ma le disuguaglianze rimangono ovunque, e per combatterle occorre aumentare i ...