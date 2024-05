Da vicino nessuno è normale su Rai2 | ospiti e scaletta del 20 maggio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lunedì 202024, su Rai 2 in seconda serata alle ore 23,35 debutta Da, il nuovo programma di Alessandro Cattelan che si propone di offrire un talk show alternativo, sempre accompagnato dalla musica degli Street Clerks. Da20Martedì 9 aprile, Alessandro Cattelan ospiterà The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Era stato annunciato anche Fedez, che però ha rinunciato ufficialmente per problemi di salute.

Alessandro CATTELAN arriva in prima serata su Rai2 con “Da VICINO NESSUNO è NORMALE ”, tre appuntamenti in onda il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20. “Da VICINO NESSUNO è NORMALE è un inedito people SHOW che approfondirà le piccole e ...

Alessandro Cattelan arriva in prima serata su Rai2 con Da vicino nessuno è normale : tra gli ospiti della prima puntata Fedez, The Kolors, Tananai e Federica Pellegrini Alessandro Cattelan arriva in prima serata su Rai2 con Da vicino nessuno è ...

Alessandro CATTELAN arriva in prima serata su Rai2 con “Da VICINO NESSUNO è NORMALE ”, tre appuntamenti in onda il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20. “Da VICINO NESSUNO è NORMALE è un inedito people SHOW che approfondirà le piccole e ...

Fedez come sta Cattelan: «Ha problemi di salute, non sarà nel mio programma. Per lui avevamo pensato a un trattamento diverso» - Fedez come sta Cattelan: «Ha problemi di salute, non sarà nel mio programma. Per lui avevamo pensato a un trattamento diverso» - Non è un periodo facile per Fedez: prima la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, poi la storia del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino per cui risulta indagato ...

Alessandro Cattelan: «”Da vicino nessuno è normale”, tantomeno io» - Alessandro Cattelan: «”Da vicino nessuno è normale”, tantomeno io» - A partire dal 20 maggio, per tre lunedì consecutivi, lo vedremo in prima serata su Rai2 con il nuovo programma “Da vicino nessuno è normale”. Un mix coinvolgente di risate e riflessioni in cui lo ...

Affari Tuoi, Cristina piange e Amadeus (vicino all'addio) lancia frecciate al Dottore: "Circondato dalla Rai" - Affari Tuoi, Cristina piange e Amadeus (vicino all'addio) lancia frecciate al Dottore: "Circondato dalla Rai" - La concorrente dell’Umbria rifiuta tre volte 44mila euro e nel finale si “accontenta” di 19mila euro. Amadeus pizzica il Dottore: “Circondato dalla Rai”.