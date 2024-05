Crostata speciale alla marmellata | un gusto irresistibile

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lafrangipane, in verità, è una: ha infatti una base di frolla fragrante e un ripieno die crema di mandorle. A finalizzare il tutto, decorandola in maniera raffinata, collabora la presenza delle mandorle a lamelle che si tostano in forno. La ricetta è piuttosto semplice, ma richiede un po’ di attenzione per quanto riguarda il burro: se per la crema dovremo utilizzarlo morbidissimo, per l’impasto ci serve freddissimo. Ricordiamoci allora di estrarre solo la quantità necessaria per la farcitura almeno un’ora prima di metterci al lavoro, ma di tenere in frigorifero fino all’ultimo momento quello per il guscio e lavoriamolo velocemente per non surriscaldarlo, vanificando i nostri sforzi. Questo dessert raffinato è perfetto sempre, ma soprattutto per fare colpo sugli amici. Cuciniamolo insieme! Mettiamoci al ...

