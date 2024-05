Croce Rossa Italiana - al comitato di Benevento De Michele confermato presidente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadiconferma Giovanni Depro tempore dell’Associazione. I Volontari hanno riposto la loro fiducia nel direttivo uscente. Sono stati quindi confermati, insieme al massimo vertice: Antonella Girolamo Tarantino, Marzio Renzi e Pasquale Renzi. Novità assoluta è l’ingresso in Consiglio dell’Infermiera Volontaria Sorella Fiorella Maria Raffaella Rando che, in lista, ha preso il posto di Renato Cecere, non candidabile in quanto ha raggiunto il limite dei due mandati consecutivi. “Far parte di una realtà Associativa come quella della– dichiara ilDott. De– vuol dire essere pronti ad ...