Crisi diplomatica tra Argentina e Spagna - Milei non si scusa con Sanchez ma rilancia faccio surf sulle lacrime dei socialisti

(Di lunedì 20 maggio 2024) Altro che scuse. Il presidente argentino Javiersoffia sul fuoco e rende ancora più roventi i rapporti con la. “Buongiorno a tutti!!! Il leone è tornatoando su un’onda didei. A lungo viva la dannata libertà”, scrive stamani su X. HOLA A TODOS…!!! VOLVIÓ EL LEÓN,EANDO SOBRE UNA OLA DE LÁGRIMAS SOCIALISTAS… VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SiDkgLHTnG — Javier(@J) May 20, 2024 Domenica, intervenendo alla congresso del movimento iberico di estrema destra Vox (Giorgia Meloni è intervenuta in videocollegamento, ndr),si è scagliato contro “il socialismo maledetto e canceroso” e ha accusato la moglie del premier Pedro, Begona Gomez, di essere ...

Il governo spagnolo ha convocato per consultazioni il suo ambasciatore a Buenos Aires per protestare contro l'attacco del presidente argentino Javier Milei contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, e sua moglie Begona.Continua a leggere

Spagna e Argentina sull’orlo della rottura, dopo che Milei a Madrid per un evento di Vox ha definito “corrotta” la moglie del primo ministro Sánchez. “Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se ...

Javier Milei rientra in Argentina: "Torno surfando su un'onda di lacrime socialiste" - Javier milei rientra in Argentina: "Torno surfando su un'onda di lacrime socialiste" - Madrid convoca ambasciatore argentino e chiede scuse pubbliche dopo le parole del presidente argentino alla Convention di Vox. Ma per il portavoce a chiedere scusa deve essere la spagna "Sto surfando ...

Spagna, il presidente argentino Milei chiama «corrotta» la moglie del premier spagnolo Sánchez. Madrid: conseguenze se non si scusa - spagna, il presidente argentino milei chiama «corrotta» la moglie del premier spagnolo Sánchez. Madrid: conseguenze se non si scusa - Attacco al socialismo «cancerogeno» e «cancro dell'umanità» e alla moglie di Pedro Sánchez definita «corrotta». È l'ultimo ...

Milei offende la moglie di Sánchez. Spagna e Argentina sull'orlo di una crisi diplomatica - milei offende la moglie di Sánchez. spagna e Argentina sull'orlo di una crisi diplomatica - Il presidente argentino definisce "corrotta" la moglie del premier spagnolo, durante il summit di Vox a Madrid. La spagna convoca l'ambasciatore argentino e pretende scuse pubbliche, minacciando la ro ...