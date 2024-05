Covid - scoperto il segreto delle forme letali | così mette fuori uso i polmoni

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Nei casi più gravi disubiscono danni estremi. In questi pazienti il virus provoca effetti potenzialmente mortali comete, infiammazione estesa, sindrome da distress respiratorio acuto. Il meccanismo all'origine restava poco chiaro: una lacuna nelle conoscenze su Sars-CoV-2, colmata ora da uno studio della Columbia University pubblicato su 'Nature Communications'. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare maivicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso ...

Si chiama Mip-C la nuova malattia connessa al Covid che sta spaventando gli esperti. Le riviste specializzate ne stanno parlando in questi giorni, ma di questo "mostro" non si conoscono...

Si chiama ferroptosi la forma di morte cellulare indotta dal virus. Lo studio Usa: "Bersaglio per nuove cure" Nei casi più gravi di Covid i polmoni subiscono danni estremi. In questi pazienti il virus provoca effetti potenzialmente mortali come ...

