Cos' è successo all' internazionale dell' estrema destra nazionalista a Madrid

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nel fine settimana i leader dei partitisovranista esi sono ritrovati aper un grande happening elettorale organizzato da Vox. Il partitospagnolo è membroa famiglia dei Conservatori e riformisti europei, ma non ha esitato a convocare anche leaderdi Identità e democrazia, a partire da Marine Le Pen alleata con la Lega di Matteo Salvini e Alternativa per la Germania. Tra i due gruppi ci sono “convergenze per la libertà dei popoli che vivono in Europa”, ha detto Le Pen. Giorgia Meloni è intervenuta con un messaggio in videoconferenza, attaccando il bilancioa Commissione di Ursula von der Leyen. “La ...