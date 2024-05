Cosa vuol dire che nel 2024 ancora non c’è igiene mestruale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il fatto che le mestruazioni siano spesso vissutecome un tabù indicibile costringe molte persone, nel mondo, a non avere accesso a un’appropriata e corretta. E non parliamo solo di quelle donne che vivono nelle aree del mondo dove stereotipi e discriminazioni sono più forti e costituiscono una combinazione schiacciante con la povertà, ma anche di quelle che, per varie ragioni, vivono il periodo delle mestruazioni con difficoltà, come le donne con disabilità, e infine di alcune categorie di persone che mestruano, come le persone trans. Per, concetto strettamente connesso anche con la povertà o precarietà, si intende l’accesso a condizioni igieniche adeguate, a partire da luoghi sicuri in cui poter cambiare gli assorbenti, come i bagni ...

Il ciclo mestruale : un tabù nello sport, e non solo. Tuttavia, negli ultimi anni, alcuni club si sono adoperati affinché le calciatrici abbiano un piano d’allenamento specifico per il periodo di ciclo . Gli allenamenti nel calcio femminile basati ...

Nonostante le recenti misure di agevolazione fiscale adottate in alcuni paesi europei, il costo dei prodotti mestruali rimane proibitivo per molte donne. Questo scenario persiste nonostante quasi la metà della popolazione femminile dell’Unione ...

Jessica Biel: “Ho scritto un libro per spiegare cos’è il ciclo ai miei due figli maschi. Sono curiosi e giocano con i miei assorbenti” - Jessica Biel: “Ho scritto un libro per spiegare cos’è il ciclo ai miei due figli maschi. Sono curiosi e giocano con i miei assorbenti” - Un libro per spiegare ai suoi figli, ma anche a tutti i bimbi e le bimbe del mondo, cosa sia il ciclo mestruale. È quanto ha fatto Jessica Biel, l’attrice e produttrice, nota per il suo ruolo in “ ...

Period Party, festa per celebrare la prima mestruazione: idea carina o cringe - Period Party, festa per celebrare la prima mestruazione: idea carina o cringe - La nuova moda dei Period Party, la festa per celebrare la prima mestruazione della figlia: idea carina o cringe

Jessica Biel parla ai figli del suo ciclo. E vuole che più persone facciano altrettanto - Jessica Biel parla ai figli del suo ciclo. E vuole che più persone facciano altrettanto - L’attrice, coautrice del nuovo libro A Kids Book About Periods («Un libro per bambini sulle mestruazioni»), ci parla del suo ciclo, di come affronta i giorni più dolorosi e di quello che gli uomini de ...