Cosa succede in Iran dopo la morte di Raisi - gli analisti | “Ci sarà il cao - ma politica estera non cambia”

(Di lunedì 20 maggio 2024)ladi Ebrahim, l’elezione di un nuovo presidente avverrà in un contesto di scarsa legittimità del regimele recenti grandi proteste. Potrebbero esserci disordini all’interno, "ma lala fa l’ayatollah Ali Khamenei e le posizioni di Teheran non cambieranno”, dicono gliintervistati da Fanpage.it.

Il governo Iran iano ha annunciato che continuerà ad operare "senza interruzioni" dopo la morte del presidente Raisi . "Il presidente del popolo Iran iano, laborioso e instancabile..., ha sacrificato la sua vita per la nazione", si legge in un ...

