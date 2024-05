Conte-Napoli - Ferrara chiarisce | 'Me lo auguro La verità sul mio inserimento nello staff'

(Di lunedì 20 maggio 2024) Antonioè uno dei nomi in pole per diventare il nuovo allenatore del. De Laurentiis ci aveva già provato qualche mese fa, a stagione...

Ferrara: “Spero che Conte vada al Napoli, non sono coinvolto nella vicenda” - ferrara: “Spero che Conte vada al Napoli, non sono coinvolto nella vicenda” - "Voglio chiarire che Antonio ha un suo staff, questa è la prima cosa. Seconda: pur essendo amico di Antonio, non ne abbiamo mai parlato".

Antonio Conte avrebbe deciso di non accettare la panchina del Napoli - Antonio Conte avrebbe deciso di non accettare la panchina del Napoli - Nonostante l'apprezzamento di De Laurentiis nei confronti di Conte non sia mai stato nascosto, sembra che il presidente del Napoli non abbia preso una decisione definitiva in merito alla sua candidatu ...

Gasperini nuovo allenatore Napoli/ Calciomercato: si parla di accordo, ma l’Atalanta… (20 maggio 2024) - Gasperini nuovo allenatore Napoli/ Calciomercato: si parla di accordo, ma l’Atalanta… (20 maggio 2024) - Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore del Napoli Si parla di un accordo su base triennale ma il tecnico deve ancora decidere il suo futuro.