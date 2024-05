Conosce donna su sito di incontri - derubato di gioielli per 20mila Euro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024) CRONACA DI ROMA – Nella notte, in un’abitazione di via Pompeo Magno a Roma, un 75enne ha ospitato due donne e una bambina di 7 anni, incontrate tramite undi. Dopo aver cenato insieme, una delle donne ha finto un malore, chiedendo all’amica di accompagnarla al pronto soccorso. Le due donne sono quindi uscite di casa insieme alla bambina. Solo dopo la loro partenza, l’uomo ha scoperto che mancavanoper un valore di, sottratti da un cassetto. Indagini della Polizia I poliziotti del commissariato Prati stanno attivamente esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’abitazione per rintracciare le responsabili del furto. La polizia sta cercando di identificare le due donne coinvolte, utilizzando ogni mezzo a disposizione per risolvere il caso. Le ...