Confimi Industria Campania e Consorzio Suggestioni Campane Promotion - successo per la Conferenza sullo sviluppo economico

(Di lunedì 20 maggio 2024) Latenutasi il 17 maggio presso la sala “Caduti di Nassiriya” del Consiglio Regionale dellaha registrato un notevolee una grande partecipazione. L’evento, promosso da, ha visto la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Durante la, sono stati discussi approcci strategici e proposte per affrontare le sfide economiche e amministrative della regione. “Le principali sfide per le PMI– come dichiarato da Luigi Carfora, Presidente di...

“Organizzare e realizzare attività culturali, scientifiche, formative e tecniche che possano rappresentare un valore aggiunto per il territorio campano”: è l’obiettivo dell’intesa siglata ieri mattina da tra Francesco Eriberto d’Ippolito, per il ...

Strategie per la semplificazione , amministrativa , lo sviluppo economico e imprenditoriale, e il sostegno all’occupazione: sono questi i temi al centro del focus organizzato da Confimi Industria Campania e Consorzio Suggestioni Campane Promotion per ...

Nel baule mitragliatori e revolver: arrestato nel parcheggio dell'Ikea un 59enne - Nel baule mitragliatori e revolver: arrestato nel parcheggio dell'Ikea un 59enne - VILLESSE - Nel baule mitragliatori e revolver: arrestato al confine italo-sloveno un 59enne italiano. La Squadra Mobile di Gorizia ha fermato a Villesse un 59enne residente in campania, sequestrando..

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NON HA CONFINI, PAROLA DEL PROCURATORE ANTIMAFIA - LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NON HA CONFINI, PAROLA DEL PROCURATORE ANTIMAFIA - “È molto più facile far comprendere in campania e Calabria le caratteristiche della criminalità che non su altri territori. È un problema che va superato perché le organizzazioni criminali non hanno ...