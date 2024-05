Compleanno Zielinski, gli auguri della SSC Napoli - compleanno zielinski, gli auguri della SSC Napoli - Il centrocampista del Napoli Piotr zielinski ha ricevuto gli auguri dal club azzurro in occasione del suo compleanno ...

Il Roma – Zielinski festeggia il suo compleanno e saluterà Napoli - Il Roma – zielinski festeggia il suo compleanno e saluterà Napoli - Secondo quanto riporta il quotidiano Il Roma, zielinski festeggerà per l’ultima volta il compleanno da azzurro Napoli, rivelandosi anche come festa di addio. Ecco cosa scrive: ...

Il Roma - Party d'addio per Zielinski: voleva restare, ma ADL si è ricordato di lui troppo tardi - Il Roma - Party d'addio per zielinski: voleva restare, ma ADL si è ricordato di lui troppo tardi - Ultimo compleanno da giocatore del Napoli per Piotr zielinski. Ultimo brindisi con i compagni azzurri per il polacco.