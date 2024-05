Como in Serie A? Con uno stadio fatiscente da 7 500 posti | perché per la proprietà più ricca del campionato è un grave problema

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il Giuseppe Sinigaglia diè “lopiù bello del mondo”. Lo definì così Gianni Brera, affascinato dalla posizione dell’impianto in prossimità del lago e dal contesto urbano razionalista. Un giudizio appartenente a un’altra epoca, e che oggi può essere ripreso solo per finalità elettorali, come scritto nel programma dell’attuale sindaco Alessandro Rapinese; oppure per spot turistico-calcistici alquanto scollegati dalla realtà, come quello realizzato da Thogden, youtuber inglese da 1.62 milioni di follower e specializzato in groundhoppin’. “Ci sono 5.736 stadi di calcio nel mondo”, ha raccontato in un video girato durante la sua trasferta sul Lario per-Palermo, “ciascuno con diversi design, colori e capienza come il Bancome Stadium di Gadalupe, in Messico, o l’Henningsvear Stadium in Norvegia. Ma per qualche ragione il mio ...