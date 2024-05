Clai cannibale Ora mancano tre set al sogno

(Di lunedì 20 maggio 2024) VOLANO VOLLEY 0IMOLA 3 (20-25; 19-25; 17-25) VOLANO VOLLEY: Sesenna, De Val 1, Ottino 4, Giudice, Iob, Bortolotti, Galbero 10, Campagnolo 9, Pierobon, Magazza 3, Petruzziello 10, Bortoli 2. All. Parlatini. CSIIMOLA: Casotti, R. Arcangeli, Cavalli 2, Cammisa 14, Lanzoni, Migliorini 9, Mastrilli, Rubini 9, Gaffuri, Esposito 12, Missiroli, Fazziani, Rizzo 14, C Arcangeli C. All. Caliendo. Arbitri: D’Amico e Lobrace. Dopo gara uno degli spareggi, adesso la serie A2 è lontana solamente tre set. Le ragazze di coach Nello Caliendo, vincendo sul campo del Volano Volley, hanno avvicinato l’obiettivo promozione, ora bisognerà attendere il primo giugno quando le imolesi affronteranno il Villa Cortese. Una vittoria con qualsiasi punteggio spalancherebbe le porte del paradiso a unareduce da tredici affermazioni ...

