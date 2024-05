Città di Castello Uniti nei momenti decisivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Due settimane sono trascorse da una salvezza ottenuta ai supplementari dello spareggio play-out vinto contro lo Spoleto: ildisi lascia alle spalle un campionato nel quale ha rischiato la seconda retrocessione consecutiva ed inizia a muovere i primi passi in ottica futura. Ne parliamo con il presidente Paolo Cangi, in una conversazione sospesa tra passato e futuro, iniziando con il…volgere lo sguardo in avanti, a partire dal discorso societario: "Ad oggi - dichiara - posso dire che non c’è assolutamente nulla di concreto circa ipotetiche cordate interessate all’acquisizione del club o nuovi ingressi nella struttura dirigenziale. Da parte della società c’è assoluta disponibilità ad accogliere chi fosse interessato a supportarci. Piero Mancini? È fuori dal club da un po’, ha continuato ad essere vicino al club con un rapporto di ...