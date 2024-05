(Di lunedì 20 maggio 2024) È in programma26 maggio la terza edizione dellaLe Strade del Rinascimento, 5° prova del circuito Terre d’Etruria, il circuito diamatoriale che si corre in terra d’Etruria tra Toscana e Umbria. Tante le novità, la prima, la più importante: sarà il centro storico della città di Sansepolcro ad ospitare la partenza della prova e avverrà dalla sua piazza principale, quella Torre di Berta. Il centro della città, dunque, accoglierà i tanti ciclisti alla partenza il 26 maggio. Il centro, il cuore della città, il cuore del Rinascimento come recentemente ha definito Sgarbi Sansepolcro, perché da qui e dall’opera del suo principe, Piero della Francesca, ha preso avvio una nuova visione della pittura e il periodo di splendore e rinascita dell’Italia. Oggi l’orgoglio di Ciclistica è dare dalla piazza l’avvio alla ...

Giro d'Italia, la 16^ tappa da Livigno a Santa Cristina Valgardena: percorso e altimetria - Giro d'Italia, la 16^ tappa da Livigno a Santa Cristina Valgardena: percorso e altimetria - Tutta la corsa rosa è trasmessa in diretta integrale da Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. La partenza da Livigno è fissata per le 11:30, con arrivo previsto tra le 17:00 e le 17:30. La tappa ...

150 piccoli ciclisti pedalano per le vie di Roma per la Kidical Mass. L'appello: "Strade più sicure" - 150 piccoli ciclisti pedalano per le vie di Roma per la Kidical Mass. L'appello: "Strade più sicure" - La manifestazione si è svolta il 19 maggio: hanno partecipato 300 ciclisti di cui 150 bambini. La richiesta di Legambiente: "Il Comune renda più sicure e fruibili le piste ciclabili transitorie" ...

Ciclismo, domenica torna la Granfondo - ciclismo, domenica torna la Granfondo - È in programma domenica 26 maggio la terza edizione della Granfondo Le Strade del Rinascimento, 5° prova del circuito Terre d’Etruria, il circuito di ciclismo amatoriale che si corre in terra ...