Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente aereo . Sarebbe esclusa la matrice terroristica Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente aereo . “Quando è stata scoperta la posizione dell’elicottero precipitato, non è ...

IRAN: Presidente Raisi morto in incidente elicottero - IRAN: presidente Raisi morto in incidente elicottero - 7,30 - I resti carbonizzati dell'elicottero precipitato ieri in un terreno montuoso vicino al confine con l'Azerbaigian con a bordo il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri ...

Chi era il presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero - Chi era il presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero - È morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi rimasto coinvolto nella giornata di oggi, domenica 19 maggio, in un incidente in elicottero con il suo entourage. Politico e magistrato, era molto vicino ...

Iran, confermata la morte del presidente Raisi e del ministro degli Esteri - Iran, confermata la morte del presidente Raisi e del ministro degli Esteri - ROMA La tv di Stato iraniana ha confermato la morte del presidente Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian, nello schianto dell’elicottero su cui viaggiavano avvenuto in ...